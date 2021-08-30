Член Нацкорпусу, получивший подозрение в хулиганстве, порезал вены в знак протеста "против преследования ветеранов"
Глава Черкасского отделения партии Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук, которому вручили подозрение о хулиганстве на акции под Офисом президента 14 августа, в знак протеста "против преследования ветеранов" порезал себе вены возле Печерского управления полиции в Киеве
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Нас не запугать ни СИЗО, ни пытками. Вынося друзей с фронта, мы видели немало крови, которой никогда в жизни не видели ни Монастырский, ни Ермак, ни Баканов, ни Зеленский. Я понимаю, что они хотят моей крови. Если они так сильно хотят моей крови, пожалуйста, вот вам моя кровь ", - сказал Кухарчук.
Нацкорпус заявляет о "репрессиях против ветеранов войны с РФ"
Читайте также: Ветеран АТО-ООС из Черкасс, который через звуковую колонку хотел задать вопрос Зеленскому, получил повестку. Следствие настаивает на СИЗО
"28 августа двум ветеранам полка" Азов "- Кухарчуку и его боевом собрату Олегу Довбишу, вручили подозрения. Речь идет о" хулиганских действиях ", которые они якобы осуществляли на акции под Офисом президента 14 августа в Киеве. Сразу после вручения подозрений пресс-служба Нацполиции опубликовала новость, что якобы суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, не соответствует действительности, поскольку суд еще даже не был назначен! Можно сделать вывод, что результат уже давно известен ", - заявили в Нацкорпусе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.81
Покупка 26.81Продажа 27.05
-
EUR
Покупка 31.48Продажа 31.87
- Актуальное
- Важное