Член Нацкорпусу, получивший подозрение в хулиганстве, порезал вены в знак протеста "против преследования ветеранов"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Нас не запугать ни СИЗО, ни пытками. Вынося друзей с фронта, мы видели немало крови, которой никогда в жизни не видели ни Монастырский, ни Ермак, ни Баканов, ни Зеленский. Я понимаю, что они хотят моей крови. Если они так сильно хотят моей крови, пожалуйста, вот вам моя кровь ", - сказал Кухарчук.



Нацкорпус заявляет о "репрессиях против ветеранов войны с РФ"



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"28 августа двум ветеранам полка" Азов "- Кухарчуку и его боевом собрату Олегу Довбишу, вручили подозрения. Речь идет о" хулиганских действиях ", которые они якобы осуществляли на акции под Офисом президента 14 августа в Киеве. Сразу после вручения подозрений пресс-служба Нацполиции опубликовала новость, что якобы суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, не соответствует действительности, поскольку суд еще даже не был назначен! Можно сделать вывод, что результат уже давно известен ", - заявили в Нацкорпусе.