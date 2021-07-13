Член команды Ломаченко "слил" информации о главном недостатке боксера

Об этом он заявил в интервью каналу Мэтта Касаванта в YouTube.

По его словам, Василию Ломаченко помешала нокаутировать японца Масайоши Накатани скорее девятого раунда отсутствие мощного удара.

"Лома доказал, что он может драться с большими соперниками. Если бы Ломаченко умел бить, как большие ребята, он бы мог нокаутировать Накатани еще раньше. Если бы Лома со своими габаритами владел, например, силой удара Теофимо Лопеса, то бой закончился бы быстрее", - сказал Анбер, который работал на бое катмена и устранил рассечение украинского боксера, которое он получил в первом раунде.

Напомним, 27 июня Василий Ломаченко победил в Лас-Вегасе Масайоши Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.

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