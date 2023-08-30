Член горсовета Баден-Бадена, рисовавший свастику на украинских авто в Германии, подал в отставку
Член горсовета немецкого города Баден-Баден Мартин Кюне, обвиняемый в том, что он нарисовал свастику и написал "Fuc* UA" на двух автомобилях с украинскими номерами, подал в отставку
Об этом сообщает издание Spiegel.
Представители горсовета сегодня сообщили, что Кюне объявил об отставке во вторник вечером в письме мэру Дитмару Шпету. Причину такого решения чиновник не объяснил.
"Он не предоставил нашей фракции никакой информации о выдвинутых против него обвинениях", - сказал его коллега Кюне по фракции Александр Арпаски.
Власти города не сообщили, к какой фракции принадлежит местный политик, однако позже местные СМИ, в частности, портал goodnews4 Baden-Baden сообщили, что это был Кюне.
Инцидент в Баден-Бадене
В немецком курортном городе Баден-Баден член городского совета нарисовал свастику на двух автомобилях с украинскими номерами и написал на них заглавными буквами "Fuck UA". Прокуратура Баден-Бадена сообщила, что по факту этого правонарушения политику выписали штраф за использование атрибутики антиконституционных организаций и оскорбления.
Политику был выписан штраф в размере 50-дневного оклада. Точная сумма штрафа, пока не вступившего в законную силу, не называется. Также ранее сообщалось, что если политик не обжалует штраф, то он вступит в силу 8 сентября.
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