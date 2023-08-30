Член горсовета Баден-Бадена, рисовавший свастику на украинских авто в Германии, подал в отставку

Об этом сообщает издание Spiegel.

Представители горсовета сегодня сообщили, что Кюне объявил об отставке во вторник вечером в письме мэру Дитмару Шпету. Причину такого решения чиновник не объяснил.

"Он не предоставил нашей фракции никакой информации о выдвинутых против него обвинениях", - сказал его коллега Кюне по фракции Александр Арпаски.

Власти города не сообщили, к какой фракции принадлежит местный политик, однако позже местные СМИ, в частности, портал goodnews4 Baden-Baden сообщили, что это был Кюне.

Инцидент в Баден-Бадене

В немецком курортном городе Баден-Баден член городского совета нарисовал свастику на двух автомобилях с украинскими номерами и написал на них заглавными буквами "Fuck UA". Прокуратура Баден-Бадена сообщила, что по факту этого правонарушения политику выписали штраф за использование атрибутики антиконституционных организаций и оскорбления.

Политику был выписан штраф в размере 50-дневного оклада. Точная сумма штрафа, пока не вступившего в законную силу, не называется. Также ранее сообщалось, что если политик не обжалует штраф, то он вступит в силу 8 сентября.