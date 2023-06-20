Об этом он отметил на своей странице в Facebook.

"Я в порядке", – написал ирландский исследователь.

Он попросил не спекулировать и не высказывать своих предположений о том, кто еще находится на борту пропавшего подводного аппарата, поскольку это "очень бестактно".

"Я уже видел некоторые комментарии в социальных сетях, которые крайне неуместны и нечувствительны", - добавил исследователь.

Рори Голден поблагодарил всех, кто пытался связаться с ним. Он также отметил, что сейчас вся команда сейчас сосредоточена на ожидании спасателей и попросил "думать положительно", отметив, что команда батискафа настроена так же.

Ирландское издание "Irish Sun" сообщает , что Голден был первым из ирландских дайверов, спускавшихся к обломкам "Титаника" с 2000 года.

Поиски батискафа, пропавшего во время экспедиции к обломкам "Титаника", развернулись примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. Соединенные Штаты Америки и Канада отправили самолеты с целью обнаружения подводного аппарата.

Впоследствии береговая охрана США подтвердила, что на борту пропавшей субмарины находились пять человек. OceanGate, одна из немногих компаний, предлагающих поездки для наблюдения за руинами, подтвердила, что запущена большая поисковая миссия, чтобы безопасно вернуть экипаж.

Отмечается, что субмарина OceanGate – "Титан" – вмещает одного пилота и четырех пассажиров, а запас кислорода рассчитан на 96 часов.