Шольц сознательно задерживает поставки вооружения Украине, - дипломат Чалый
Чизкейк с черникой без выпечки. Рецепт
Чизкейк – нежный вкус на десерт. Этот десерт можно готовить по-разному: с выпечкой или без выпечки и с разными наполнениями. Сегодня предлагаем чизкейк с черникой без выпечки
Ингредиенты:
- Печенье песочное – 300 г
- Масло сливочное – 150 г
- Сметана (20%) – 400 мл
- Сахар – 250 г
- Творог жирный – 0,5 кг
- Желатин – 20 г
- Вода – 100 мл
- Ягоды черники – 400 г
Как приготовить чизкейк?
Корж:
- Измельчаем в крошки печенье
- Смешиваем измельченное печенье с маслом
- Выкладываем эту смесь основанием на дно емкости, формируя борта.
Начинка:
- Взбиваем сметану с сахаром до пышной консистенции.
- Взбиваем творог блендером
- Смешиваем творог со сметаной
- Замачиваем желатин в холодной воде
- Оставляем желатин до абсолютного растворения (помешиваем его)
- Разделяем смесь с желатином на две равные порции.
- Блендером взбиваем чернику до состояния пюре.
- Добавляем в неё первую порцию желатина.
- В творожную начинку добавляем вторую порцию желатина плюс горсть цельных ягод черники.
- Выливаем творожную начинку на наш корж
- Следующим пластом добавляем пюре черники
- Разравниваем поверхность
- Оставляем чизкейк в холодильнике (не менее четырех часов)
- Через четыре часа начинка полностью загустеет
Приятного аппетита!
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
-3°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 42.47Продажа 43.38
- Актуальное
- Важное
2023, вторник
24 января
18:23
Эрдоган собирает Совбез Турции, где среди прочего будет обсуждать долгосрочное перемирие между Украиной и РФ
17:53
Ближе к весне россияне могут уменьшить обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, - экс-министр энергетики Оржель
17:38
"Медицина - в критическом состоянии": председатель облсовета заявил о разрушении большинства больниц Херсонщины
17:38
Вместо строить метро на Виноградарь положил деньги на депозит: с генподрядчика взыскали ₴139 млн
16:43
Во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль коллаборантки Мамай, - мэр Мелитополя
16:35
Уже фактически определен тип самолета, который будет предоставлен Украине: готовятся пилоты, персонал и инфраструктура, - Игнат
16:30
Сотрудничала с оккупантами в Запорожье: депутату, которая работает в просвещении,объявили подозрение
16:18
ЕС должен ввести дополнительные санкции, чтобы ограничить способность РФ производить оружие, - глава МИД Чехии
16:05
Эксклюзив
Ситуация возле Кременной неоднозначна, нужно больше оружия и техники, - офицер ТрО Луганщины Шакун
15:50
"Невозможно и нерентабельно": в России заявили, что не будут восстанавливать Азовсталь в оккупированном Мариуполе
15:41
Центр противодействия дезинформации заблокировал более сотни каналов в YouTube, распространявших роспропаганду
15:10
СБУ сообщила о подозрении бывшей ведущей каналов Медведчука и российской пропагандистке Диане Панченко
14:46
Шмыгаль рассказал о трех направлениях работы финансового "Рамштайна" для международной поддержки Украины