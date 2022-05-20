Читатели Time признали Зеленского самым влиятельным человеком года

Об этом сообщает сайт журнала Time .

В голосовании за звание самого влиятельного человека в 2022 году читатели Time отдали больше голосов именно за Владимира Зеленского.

"Когда в феврале российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Зеленский, комик, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины", - говорится в сообщении издания.

Президент Украины набрал более 3,3 млн. голосов и занял первое место с 5% голосов. "Серебро" в голосовании на счету Илона Маска с 3,5% голосов.

20 мая президент Владимир Зеленский во время нового видеообращения сказал, что преступные действия РФ получат квалификацию геноцида украинского народа , а оккупанты предстанут перед правосудием.

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