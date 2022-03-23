Читатели Politico признали Зеленского самым влиятельным человеком Европы
Читатели американского издания Politico назвали президента Украины Владимира Зеленского - самым влиятельным человеком в Европе
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Зеленского выбрали самым главным человеком Европы в рамках опроса "Выбор аудитории".
"Опрос проходил онлайн, все желающие могли отдать голос за одного из 100 влияний деятелей в рамках опроса "Выбор аудитории". Один из читателей назвал Зеленского "маяком надежды", который стремится к "миру, демократии и порядочности", пока Украина пытается противостоять вторжению РФ" ", – говорится в сообщении Центра.
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