Читатели Politico признали Зеленского самым влиятельным человеком Европы

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



Зеленского выбрали самым главным человеком Европы в рамках опроса "Выбор аудитории".



"Опрос проходил онлайн, все желающие могли отдать голос за одного из 100 влияний деятелей в рамках опроса "Выбор аудитории". Один из читателей назвал Зеленского "маяком надежды", который стремится к "миру, демократии и порядочности", пока Украина пытается противостоять вторжению РФ" ", – говорится в сообщении Центра.

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