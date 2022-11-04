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OPINION

Читать во время войны

Александр Вильчинский
4 ноября, 2022 пятница
13:03
Новости

Что читают украинцы во время войны и вообще ли читают? Уверен, что да. Кто читал, тот и читает, а кто нет, что ж, у них какая-то часть жизни проходит мимо

Но главное, что каждый имеет право выбора, к тому же свободного выбора, когда никто никому ничего не навязывает и не принуждает. Ведь я еще хорошо помню те времена, когда обязательными для чтения, по крайней мере для учеников и студентов, были и "Малая земля", и "Целина" и другая бредня тогдашнего генсека Брежнева, и не только его...

Среди наиболее читающих традиционно школьники, студенты и пенсионеры. Ну и еще женщины. По крайней мере, их в библиотеке всегда больше, чем мужчин, и не только у нас. Когда весной шестнадцатого года, еще до фронта, пришлось месяц прожить в Хоторндентском замке под Эдинбургом, где не было интернета и приходилось ежедневно ходить за два километра в ближайшую библиотеку, где он был, видел, что и там так же.

Кстати, недавно провел среди своих студентов небольшой опрос: кто что читает во время войны. Ну, конечно же, никто не признался, что не читает, а среди авторов называли имена как создателей мировых бестселлеров, так и известных, и не очень украинских литераторов. Но что характерно и весьма мне приятно, что среди названных не было ни одного русского автора. Ни одного! Это просто вдохновляет. Еще лет двадцать назад такое было бы трудно представить, но, как говорят в таких случаях, время на месте не стоит, а двигается в правильном направлении.

Сам я уже давно не покупаю и не читаю ничего русского, по крайней мере, в этом веке – это точно и еще ни разу об этом не пожалел. Хотя, после 24 февраля, в первые месяц-два, как-то было не до чтения, кроме разве что новостных сайтов. А потом невольно поймал себя на том, что из художественной литературы, то не столько читаю новое, как просто перечитываю когда-то уже читаемое. И, как обычно, бывало, одновременно несколько книг. Так вот, еще с лета на моем столе снова "Европа: История" Нормана Дэвиса. Даже не знаю, ответы на какие вопросы хочу там найти, но читаю медленно, можно сказать, предвкушая. Иногда возвращаюсь страниц на пять-десять назад, потом снова вперед, и так медленно продвигаюсь. А еще снова потянуло к “маленьким трагедиям” и другим новелам Николая Рябчука из книги его прозы “Где-нибудь, только не здесь...” И прежде всего, конечно – “К Цапле на День рождение”, и снова, как всегда, в некоторых местах вытирал слезу то ли от смеха, то ли от умиления, когда шел вместе с его Михасем на тот проклятый День рождения... Когда-то я уже писал, что именно с этой новеллы, как мне кажется, и началась современная новейшая украинская проза. Может, это у меня просто такое ностальгическое?.. Не знаю, но почему-то читать о войне во время войны не хочется. Может, потому, что уже начитался до того, а оставляю ли это после Победы?... Разве что-то из поэзии Федюка, но там, если и есть о войнах, то давние. А именно:

...Лошадь пропала в степи, губы кровью пришлись,
Но глаза остались... орде не пройти
Мимо могилы, смолы и старого огня.
Потому что мне за плечами растут хутора.
...Как поднимется дым – поднимите флаги,
Поднимайте полки. И ищите замену...

И уже с другой:

Нас два войска. Мы герои.
Мы последние на земле.
Еще горит на солнце оружие... –

Ну, а дальше вы, наверное, знаете?.. Тарасовы стихи я могу цитировать всегда и вообще с ними почти никогда не расстаюсь. Как-то так. И прежде всего почему-то из его "Крещатых южных снегов". Может, потому, что сборник был первым, который я прочитал уже не в Одессе.

Вот этим сегодня и спасаюсь, если, конечно, не считать хорошие новости с фронта. И еще иногда поэзией моих литстудийцев, но преимущественно на слух. Ну и еще Хорхе Луисом, тем, который Борхес, но это уже поздно вечером и перед сном.

Специально для Эспрессо .

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ГУК ПС.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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