– Смотри, – восхищенно говорил он весной, – каштаны зацвели! Смотри, как вода в Сейме прибывает, на глазах затапливая Оболонь, смотри как надолго удаляется от нас Батурин, куда теперь можно будет добраться только на лодке. Видишь, какая хорошая, ласковая улыбка вон у той бабушки? А ты увидел розовый оттенок на цветах яблони? Ты заметил, каким красивым почерком написано это письмо?

Осенью видеть, как желтеют листья на кленах, когда каждый листик, по выражению древнего японского поэта, смотрит на нас со всепониманием и всепрощением Будды. Ночью видеть причудливое переплетение тоненьких линий на ладони любимой, удивляться, что где-то там записаны неизвестным письмом и наша встреча, и наша любовь, целовать эти линии, благоговейно рассматривая, пытаясь разгадать дальнейшее развитие сюжета нашей судьбы. Зимой — да, конечно, эти неповторимые узоры снежинок, у каждой свой, и эти стройные седые дымы, стоящие над домами, и красное солнце, появляющееся на считанные часы, просто чтобы мы не успели забыть его вид до весны. А летом — улыбающаяся округлость яблок, и кораллы земляники, и синие грозы со слепящими молниями, и тяжелое трепетное серебро рыбы на удочке.

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Видеть, созерцать, делиться увиденным – оно у каждого свое. Неразделенное увиденное теряет половину смысла и красоты.

Видеть, созерцать, делиться увиденным – оно у каждого свое. Неразделенное увиденное теряет половину смысла и красоты

– Смотрите, смотрите! - восхищенно кричит мальчик пассажирам в фуникулере. – Мы поднимаемся в небо!

Все улыбаются. Ведь мы мало чем отличаемся от малыша, когда вывешиваем селфи на инстаграмме или первые расцветшие тюльпаны на фейсбуке. Делимся, рассчитывая на отзыв и понимание, на проницательную эмпатию, на то, что синие лепестки и желтая пыльца на тычинках ирисов расскажут другому человеку так же много, или больше, как нам. Нет ничего хуже безразличия, когда человек, которому мы доверили сокровенное увиденное — только ему одному, потому что считали, что именно он поймет ту картину по достоинству, — зевает, пожимает плечами, переводит разговор на другое. Но нет и ничего лучше совместного любования.

Видение может быть поверхностным, а может иметь несколько слоев, рассказывая опытному глазу следопыта гораздо больше содержательных историй, чем измученному взгляду рядового человека.

Вот мы идем с женой по киевскому парку Киото, где зацвели сакуры. Повсюду траншеи и окопы, дорожки пересекает колючая проволока. Мы собирались оказать здесь ожесточенное сопротивление озверевшему врагу, когда он пытался прорваться в столицу. Может быть, эти траншеи еще пригодятся, но сегодня об этом не хочется думать. Сотни улыбающихся и мечтаемых лиц. Незнакомые люди обмениваются с нами красноречивыми взглядами – вы видите, какая красота? Тяжелое кипение розовой пены совмещает зрение тронутых киевлян с видением жителей древней японской столицы Эдо, на какое-то мгновение времена, края, культуры сливаются воедино, а в памяти низвергается стихотворение Мацуо Басё:

Толпа из сотни тысяч

семей — такое любование

цветами в столице!

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Видение – это всегда возможность для памяти. Помнишь того красочного дракона, который собирал ребятишек и катал их по морю? А помнишь тех собак, которых ты кормила зефиром? Помнишь это синее платье, оно тебе очень подходило? Видение может быть поверхностным, а может иметь несколько слоев, рассказывая опытному глазу следопыта гораздо больше содержательных историй, чем изнуренному взгляду рядового человека. Такие взгляды преимущественно скользят, переходят с пятого на десятое, не могут остановиться, сосредоточиться, погрузиться. Между тем, только такая остановка, утешение, умолкание зрения, если можно так сказать, открывает человеческому сердцу необозримые богатства и нетронутые пласты бытия, среди которых мы живем так обыденно, не замечая их. Будете смотреть – и не видеть.

– Видишь серпик луны? – спрашивает отец, показывая на восток.

– Вижу, совсем тоненький.

– А ты знаешь, растет он или спадает?

– Нет.

– Тогда я тебя научу читать Луну. Если серпик образует букву "С", это означает, что Луна спадает. А когда ты приставишь к обернутому серпу вертикальную палочку, образуется буква "Р". Растет! Вот как сейчас. И ему уже три дня...

...Так много лет прошло с тех пор, а я до сих пор помню показанный отцом урок чтения Луны. А когда листаю сборник Мацуо Басё, то стихотворение, посвященное памяти его приятеля, поэта Ранрана, всегда звучит для меня как эпитафия для всех, кто умел и любил видеть лунное сияние, в том числе и для моего отца:

А из-под земли видна ли тебе

в этот поминальный седьмой день

трехдневная луна над могилой?

Специально для Эспрессо

Об авторе. Константин Москалец, писатель

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