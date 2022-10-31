Об этом со ссылкой на приговор сообщает Главком.

Обвиняемый взял в аренду велосипед стоимостью 8,6 тыс. грн, однако по истечении оплаченного срока пользования не вернул транспортное средство. Вместо этого продал его через объявление на olx за 3,9 тыс. грн.

В суде обвиняемый признал вину и объяснил, что велосипед ему был нужен для работы в доставке "Глово". Таким образом он хотел быстро заработать средства для семьи и оплаты арендованного жилья, но быстро не получилось. Он попытался продлить аренду, но владелец отказался. После этого 35-летний житель Одессы продал чужой велосипед, а деньги потратил на нужды семьи. Однако, когда узнал, что потерпевший подал заявление в полицию, ссудил необходимую сумму у отца, выкупил двухколесный транспорт и вернул владельцу.

Рассматривавший дело судья Александр Гарский выяснил также, что обвиняемый имеет два высших образования (техническое и юридическое), а его жена и 2-летний ребенок находятся за границей из-за войны.

Судья подчеркнул, что "необходимо добиться в наказании изменения мышления такого человека не на злобное, эгоистичное и самолюбивое, а наоборот доброжелательное, справедливое и разумное", но "такая задача не может быть выполнена только с помощью сухих и мертвых норм Уголовного закона".

Поэтому он назначил обвиняемому условный срок наказания, а также обязал его прочесть произведения Ивана Франко "Основы общественности" и Григория Сковороды "Разговор пяти путников об истинном счастье в жизни", кроме того, посмотреть художественный фильм американского режиссера Фрэнка Капри "Эта удивительная жизнь" 1946 года.

"В фильме очень ярко и предметно показана история человека, отказавшегося от своих мечтаний и амбициозных целей ради родных и близких. Но в дальнейшем и его жизненный путь имел много сложностей и препятствий, которые привели его почти к отчаянию и к потере себя как человека со смыслом жизни. Однако, как известно, американская культура вдохновляет позитивным светом каждое мгновение жизни, а потому финал в истории очень оптимистичный и, главное, вдумчивый. Безусловно, каждый найдет в этом фильме что-то важное. Это могут быть мысли о любви к ближнему или самопожертвование для родных, это может быть желание борьбы за справедливость против несправедливости или вера в любовь и дружбу… Соответственно просмотр такого художественного фильма может вдохновить обвиняемого на разумные мысли о себе и своем будущем, которое будет без уголовно-правовых последствий", – пояснил свое решение Гарский .

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