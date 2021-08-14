"Читал вслух религиозные книги". 60-летнего свидетеля Иеговы с Кубани приговорили к трем годам колонии

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"Василий и его жена Зоя являются свидетелями Иеговы уже 30 лет. За это время вплоть до запрета юридических лиц Свидетелей Иеговы в России к ним не было никаких претензий со стороны правоохранительных органов", - отмечается на официальном сайте российского филиала этой организации, руководство которой сейчас ведется из Европы.



На суде Мелешко не стал отрицать принадлежность к конфессии свидетелей Иеговы, однако утверждал, что не имеет ничего общего с экстремизмом, ведь именно за якобы экстремистскую деятельность судят сейчас в РФ верующих запрещенных религиозных групп.



При этом, как информирует пресс-служба Абинского районного суда, вина Мелешко состоит в "проведении лекций на основе религиозной литературы, беседах и религийниих дискуссиях, коллективном обсуждении содержания религиозных книг".



"Читал вслух другим участникам религиозные книги", - говорят в суде.



Справка



Свидетелей Иеговы в РФ запретили в 2017 году. Включительно с их литературой и конфессиональным переводом Библии, которые внесены в Федеральный список экстремистской литературы.



Согласно открытым данным, по состоянию на август 2021-го 13 российских Свидетелей Иеговы содержатся в колониях, десятки находятся в СИЗО. Постоянно открываются новые уголовные производства.



Представителей этого течения преследуют и на оккупированных Россией украинских суверенных территориях.



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