"Читает написанное, сам в это не верит", - писатель Андрей Кокотюха о выступлении Зеленского в Мюнхене

Об этом литератор написал 20 февраля у себя на фейсбуке, передает Еспресо.TV .



"Восемь лет назад в этот день в центре Киева третий день подряд гибли люди. Где был Зеленский, что думал об этом и думал ли? Я не знаю, где он был. Но ему точно было пофиг. Как миллионам граждан Украины, которым сегодня" какая разница". Затем Зеленскому стало не пофиг - и в его ближнем круге появились неприкасаемые. Те, кто приказывал зачищать Майдан. Те, кто готов сдаться России. Те, кого отмазывают на следствии и в судах", - отметил Кокотюха.



"И вот теперь Зеленский выступает в Мюнхене. Читает написанное, сам в это не верит. Ни одного упрека в сторону России. Зато претензии к коллективному Западу. Пугает несуществующим ядерным оружием, хотя не так давно жаловался: если выделять деньги на армию – это что, дороги не строить? А ведь еще нужно миллион деревьев, смартфоны пенсионерам, все такое...", - продолжил Андрей Кокотюха.



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Сегодня, 20 февраля 2022 года, в день чествования Герои Небесной Сотни, прозаик призвал действующего главу государства "без бумажки, искренне, от себя объяснить, за что погибали люди в Киеве восемь лет назад".



"Короче, я не верю в его искренность. Написано красиво, я тоже так могу. Но важно не кто пишет, а кто читает. И во что читающий верит", – подытожил писатель.





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