Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации.

По данным ЦПД, в интервью голландскому изданию NRC Донателла ди Чезаре осуждает военную поддержку Украины и санкции против России, дескать, разрушающие итальянскую экономику. Таким образом, она, как "чистокровная европейка", считает такую политику самоубийством Европы.

Автор распространяет нарратив, что Россия является сверхдержавой, когда утверждает, что Джо Байден должен сесть за стол переговоров с Путиным.

Слова интервьюера о ее пророссийской позиции, Донателла опровергает, говоря, что она не политик, а интеллектуалка и женщина, страдающая из-за нападок итальянского мужского общества.

Как "политический философ", Донателла ди Чезаре видит разрешение конфликта в налаживании Европой "сосуществования между народами, а не разжигания национализма идентичности".

15 ноября ЦПД призвал не распространять никакой информации о продвижении наших войск на Юге.

"Украина намеренно ударила по территории страны-члена НАТО": в ЦПД озвучили свежий нарратив российской пропаганды.