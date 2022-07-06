Чисора подкинул Джошуа "грязный" рецепт победы над Усиком
Британский боксер Дерек Чисора посоветовал соотечественнику Энтони Джошуа во втором поединке против украинца Александра Усика применять грязные приемы
Об этом сообщает DAZN .
"Ему надо сильно бить Усика. Александр всегда работает под разными углами и Джошуа должен разобраться с этим, чтобы остановить его передвижение. Есть только один способ помешать такому парню двигаться: бить его по локтям, бедрам и везде. В таком случае он будет двигаться меньше" , – посоветовал Чисора.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в тяжелом весе, которые он отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.
Дерек Чисора сразился с Александром Усиком в ноябре 2020 года и создал ему немало проблем. Украинец победил по очкам с небольшим преимуществом.
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- Сопромоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что второй бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа завершится победой украинца нокаутом.
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