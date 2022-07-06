Об этом сообщает DAZN .

"Ему надо сильно бить Усика. Александр всегда работает под разными углами и Джошуа должен разобраться с этим, чтобы остановить его передвижение. Есть только один способ помешать такому парню двигаться: бить его по локтям, бедрам и везде. В таком случае он будет двигаться меньше" , – посоветовал Чисора.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в тяжелом весе, которые он отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

Дерек Чисора сразился с Александром Усиком в ноябре 2020 года и создал ему немало проблем. Украинец победил по очкам с небольшим преимуществом.

21 июня Тайсон Фьюри заявил, что у Джошуа мало шансов взять реванш у Усика.

2 июля легендарный американский боксер Майк Тайсон назвал Александра Усика фаворитом во втором поединке против Энтони Джошуа

Сопромоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что второй бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа завершится победой украинца нокаутом.

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