Чисора победил Пулева в бою за WBA International
Британский супертяжеловес Дерек Чисора одержал победу над болгарином Кубратом Пулевым
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Дерек Чисора и Кубрат Пулев вышли в ринг в Лондоне на арене O2. Поединок длился все 12 раундов. Двое рефери отдали победу британцу – 116-114, 116-112, третий – болгарину – 112-116.
Британец Дерек Чисора прервал серию из трех поражений подряд и выиграл вакантный пояс WBA International в супертяжелом весе.
Для Чисоры это был реванш. В 2016-м раздельным решением в их поединке победил Кубрат Пулев.
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