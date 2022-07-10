Чисора победил Пулева в бою за WBA International

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Дерек Чисора и Кубрат Пулев вышли в ринг в Лондоне на арене O2. Поединок длился все 12 раундов. Двое рефери отдали победу британцу – 116-114, 116-112, третий – болгарину – 112-116.

Британец Дерек Чисора прервал серию из трех поражений подряд и выиграл вакантный пояс WBA International в супертяжелом весе.

Для Чисоры это был реванш. В 2016-м раздельным решением в их поединке победил Кубрат Пулев.

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