Чисора обвинил судей в своем поражении Усику
Британский супертяжеловес Дерек Чисора считает, что, вероятно, судьи несправедливо отдали победу Александру Усику в их поединке
Об этом сообщает Sky Sports .
Чисора также признался, что уже вернулся к тренировкам и готовится к новым поединкам.
"Мы дали фанатам те бои, которые они хотели увидеть, даже несмотря на пандемию COVID. И хотя есть вероятность, что меня ограбили в боях с Усиком и Паркером, я все же показал прогресс как боец. 2021 год выглядит очень многообещающим. Я возвращаюсь в тренировочный лагерь, и готов провести выступление уже этой осенью. Пришло время для войны", - сказал Дерек Чисора.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. Энтони Джошуа является чемпионом организации и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
В октябре 2020 года Усик, в своем предыдущем бою победил Чисору единогласным решением судей.
- 7 июля стало известно, что в случае победы Александра Усика над Энтони Джошуа, украинский и британский боксеры встретятся в реванше.
- Кроме того, Александр Красюк заявил, что контракт на бой Усика против Джошуа будет подписан в ближайшие дни.
- Бывший тренер Александра Усика американец Джеймс Али Башир заявил, что для победы над британцем Энтони Джошуа, украинец должен быть мобильным все 12 раундов .
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