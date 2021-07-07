Чисора обвинил судей в своем поражении Усику

Об этом сообщает Sky Sports .



Чисора также признался, что уже вернулся к тренировкам и готовится к новым поединкам.

"Мы дали фанатам те бои, которые они хотели увидеть, даже несмотря на пандемию COVID. И хотя есть вероятность, что меня ограбили в боях с Усиком и Паркером, я все же показал прогресс как боец. 2021 год выглядит очень многообещающим. Я возвращаюсь в тренировочный лагерь, и готов провести выступление уже этой осенью. Пришло время для войны", - сказал Дерек Чисора.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. Энтони Джошуа является чемпионом организации и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).



В октябре 2020 года Усик, в своем предыдущем бою победил Чисору единогласным решением судей.