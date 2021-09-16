Чисора договорился о реванше с боксером, которому проиграл после Усика

Об этом сообщает Еспресо.TV.



DAZN и Matchroom Boxing объявили о реванше между тяжеловесами Джозефом Паркером и Дереком Чисорой. Бой состоится 18 декабря в английском Манчестере.

2 мая Чисора проиграл Паркеру в поединке за Интерконтинентальный титул WBO в супертяжелом весе. Уже на 8-й секунде боя британец отправил соперника в нокдаун, однако новозеландец поднялся и продолжил поединок. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Паркера раздельным решением судей - 116: 111, 115: 113, 113: 115.

Для Чисоры этот бой стал 43-м в профессиональной карьере, в которых он получил 32 победы и потерпел 11 поражений. В предыдущем бою, который состоялся 31 октября 2020 года, Чисора единогласным решением проиграл украинцу Александру Усику.

Паркер провел 31 бой, в которых одержал 29 побед и потерпел 2 поражения. Он владел титулом чемпиона мира WBO.

2 мая британский боксер Дерек Чисора проиграл новозеландцу Джозефу Паркеру в поединке за интеркнонтинентальний титул WBO в супертяжелом весе.