Чисора договорился о реванше с боксером, которому проиграл после Усика
Британец Дерек Чисора договорился о бое-реванше с новозеландцем Джозефом Паркером
Об этом сообщает Еспресо.TV.
DAZN и Matchroom Boxing объявили о реванше между тяжеловесами Джозефом Паркером и Дереком Чисорой. Бой состоится 18 декабря в английском Манчестере.
2 мая Чисора проиграл Паркеру в поединке за Интерконтинентальный титул WBO в супертяжелом весе. Уже на 8-й секунде боя британец отправил соперника в нокдаун, однако новозеландец поднялся и продолжил поединок. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Паркера раздельным решением судей - 116: 111, 115: 113, 113: 115.
Для Чисоры этот бой стал 43-м в профессиональной карьере, в которых он получил 32 победы и потерпел 11 поражений. В предыдущем бою, который состоялся 31 октября 2020 года, Чисора единогласным решением проиграл украинцу Александру Усику.
Паркер провел 31 бой, в которых одержал 29 побед и потерпел 2 поражения. Он владел титулом чемпиона мира WBO.
- 2 мая британский боксер Дерек Чисора проиграл новозеландцу Джозефу Паркеру в поединке за интеркнонтинентальний титул WBO в супертяжелом весе.
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