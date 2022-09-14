Об этом сообщило издание The Guardian .

Так, согласно данным Whip Media, количество зрителей "Короны" с 9 по 11 сентября в Великобритании выросло более чем на 800% по сравнению с периодом со 2 по 4 сентября. В США этот показатель увеличился в четыре раза, а во Франции - более чем в три раза.

В общей сложности в мире количество зрителей "Короны" после смерти королевы Елизаветы II выросло в четыре раза.

"Корона" - это биографический драматический сериал от Netflix, рассказывающий о жизни королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы с принцем Филиппом в 1947-м. После смерти королевы 8 сентября 2022 года Netflix сообщил, что приостановит производство пятого сезона проекта. Его премьера намечена на ноябрь 2022 года. На экраны выйдут шесть серий финального сезона.

8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она правила страной 70 лет.

Принц Чарльз стал королем Великобритании в 73 года.

После смерти королевы официальное заявление сделала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Президент США Джо Байден выступил с официальным заявлением о смерти королевы.

Также президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье королевы от имени всего украинского народа.