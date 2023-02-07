Об этом заявила старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд, сообщает BBC.

"К сожалению, мы всегда наблюдаем одно и то же с землетрясениями, а именно то, что начальные данные о количестве погибших или раненых людей значительно растут в течение недели", - заявила Смоллвуд.

По ее словам, судя по динамике обнаружения пострадавших и по масштабам разрушений, количество жертв произошедшего в ближайшие дни может увеличиться в восемь раз.