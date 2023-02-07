Число жертв землетрясения в Турции может увеличиться в восемь раз, - ВОЗ
Число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля может возрасти в восемь раз
Об этом заявила старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд, сообщает BBC.
"К сожалению, мы всегда наблюдаем одно и то же с землетрясениями, а именно то, что начальные данные о количестве погибших или раненых людей значительно растут в течение недели", - заявила Смоллвуд.
По ее словам, судя по динамике обнаружения пострадавших и по масштабам разрушений, количество жертв произошедшего в ближайшие дни может увеличиться в восемь раз.
- Напомним, вчера утром Турцию, Сирию и Ливан поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания. На местах разрушения возникли пожары. В конце суток 6 февраля число погибших составило 2316 человек, раненых – 13293.
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