Число жертв землетрясения в Турции и Сирии растет: известно о более 33 тыс. погибших
В Турции и Сирии в результате землетрясений, произошедших на территориях стран 6 февраля, погибли более 33 тысяч человек, подземные толчки до сих пор продолжаются
Об этом информирует Al Jazeera .
Так, в Турции зарегистрировали по меньшей мере 29 605 погибших в результате землетрясения. В Сирии количество жертв возросло до 4,5 тыс. человек. В то же время издание отмечает, что сейсмологи продолжают фиксировать подземные толчки в обеих странах.
Также ООН отмечает, что около 5,3 млн человек в Сирии могут остаться без жилья в результате землетрясений. Около 900 тыс. пострадавших в Турции и Сирии срочно нуждаются в горячей пище.
Государственные СМИ в свою очередь сообщают, что правительство Сирии согласовало доставку гуманитарной помощи в районы страны, которые пострадали от землетрясения и не находятся под контролем Дамаска. Турция также заявляет, что работает над открытием двух новых маршрутов в районы, контролируемые сирийскими повстанцами.
- 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии за сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
- По оценкам ВОЗ, количество жертв землетрясения в течение недели может увеличиться в восемь раз.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения.
- 8 февраля в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков.
- 10 февраля спасатели извлекли из-под завалов шестерых человек, находившихся под обломками разрушенного здания более 100 часов. Также из-под завалов спасли украинку и ее 4-летнего сына.
- 11 февраля в Турции при попытке уехать за границу задержали Мехмета Яшара Джошкуна – главу компании-подрядчика строительства ЖК "Ренессанс" в провинции Хатай, дома которой мгновенно рассыпались во время землетрясения. Впоследствии правоохранители задержали или выдали ордера на арест примерно 130 человек, причастных к строительству завалившихся домов.
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