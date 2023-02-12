Об этом информирует Al Jazeera .

Так, в Турции зарегистрировали по меньшей мере 29 605 погибших в результате землетрясения. В Сирии количество жертв возросло до 4,5 тыс. человек. В то же время издание отмечает, что сейсмологи продолжают фиксировать подземные толчки в обеих странах.

Также ООН отмечает, что около 5,3 млн человек в Сирии могут остаться без жилья в результате землетрясений. Около 900 тыс. пострадавших в Турции и Сирии срочно нуждаются в горячей пище.

Государственные СМИ в свою очередь сообщают, что правительство Сирии согласовало доставку гуманитарной помощи в районы страны, которые пострадали от землетрясения и не находятся под контролем Дамаска. Турция также заявляет, что работает над открытием двух новых маршрутов в районы, контролируемые сирийскими повстанцами.