Число жертв землетрясения в Турции и Сирии достигло 20 тысяч
Число жертв землетрясений в Турции и Сирии по состоянию на вечер 9 февраля уже превысило 20 тысяч человек
Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.
Согласно актуальным данным управления, количество жертв землетрясений в обеих странах составляет 20 451.
Там подтвердили ранения еще 70 347, а также 30 360 пострадавших от стихийного бедствия были эвакуированы.
Сейчас продолжаются поиски. В общей сложности в операции принимают участие 120 тыс. спасателей и более 12 тыс. единиц техники, а также 160 самолетов и 20 кораблей.
- Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
- По оценкам ВОЗ, количество жертв землетрясения в течение недели может увеличиться в восемь раз.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения.
- 8 февраля в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков.
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