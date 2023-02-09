Число жертв землетрясения в Турции и Сирии достигло 20 тысяч

Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

Согласно актуальным данным управления, количество жертв землетрясений в обеих странах составляет 20 451.

Там подтвердили ранения еще 70 347, а также 30 360 пострадавших от стихийного бедствия были эвакуированы.

Сейчас продолжаются поиски. В общей сложности в операции принимают участие 120 тыс. спасателей и более 12 тыс. единиц техники, а также 160 самолетов и 20 кораблей.