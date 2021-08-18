Число жертв землетрясения в Гаити возросло до почти двух тысяч
Из-за мощного землетрясения на Гаити погибли 1941 человек
Об этом сообщает Reuters.
Поисково-спасательные работы возобновились после тропической бури "Грейс", которая принесла в страну наводнения.
9915 человек ранены, многие до сих пор считаются пропавшими без вести или находятся под завалами.
Пострадавшие требовали продукты, убежище и медпомощь, которых не хватает.
- Напомним, эпицентр колебаний 14 августа находился примерно в 150 км к западу от столицы Гаити Порт-о-Пренс и имел глубину 10 км.
- 30 тыс. Семей на Гаити остались без крова .
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