Число жертв землетрясения в Гаити возросло до почти двух тысяч

Об этом сообщает Reuters.

Поисково-спасательные работы возобновились после тропической бури "Грейс", которая принесла в страну наводнения.

9915 человек ранены, многие до сих пор считаются пропавшими без вести или находятся под завалами.

Пострадавшие требовали продукты, убежище и медпомощь, которых не хватает.

Напомним, эпицентр колебаний 14 августа находился примерно в 150 км к западу от столицы Гаити Порт-о-Пренс и имел глубину 10 км.

30 тыс. Семей на Гаити остались без крова .