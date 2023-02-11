Число жертв в результате землетрясений в Сирии и Турции возросло до более 24 тыс. человек
В Турции количество погибших в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля, возросло до 20 655 человек, а в Сирии - до более 3500 человек
Обновленные данные по Турции сообщил Директорат по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций .
Там отметили, что всего в 11 турецких провинциях погибли 20 665 человек. Спасти смогли 80 088 граждан Турции. В другие провинции из региона, где произошло землетрясение, эвакуировали 92 697 пострадавших.
Также сообщают, что после стихийного бедствия произошло 1700 повторных толчков (афтершоков).
Сейчас в районе землетрясения в Турции работают 166 095 человек. Среди них есть спасатели, врачи, волонтеры и другой персонал. Для поисково-спасательных операций было привлечено 12 076 единиц техники.
Издание Al Jazeera информирует, что в Сирии в результате землетрясения погибли 3,5 тыс. человек. Сейчас многие остаются под завалами.
Ранее всемирная продовольственная программа заявила, что находится на северо-западе Сирии. которую контролируют повстанцы, оканчиваются запасы. Это произошло потому, что военное положение осложняет оказание помощи. В пятницу, 10 февраля, правительство Сирии одобрило поставки гуманитарной помощи через линию фронта. Это может ускорить поступление помощи для пострадавших.
- 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
- По оценкам ВОЗ, количество жертв землетрясения в течение недели может увеличиться в восемь раз.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения.
- 8 февраля в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков.
- 10 февраля спасатели извлекли из-под завалов шестерых человек, находившихся под обломками разрушенного здания более 100 часов. Также из-под завалов спасли украинку и ее 4-летнего сына.
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