Число жертв в результате землетрясений в Сирии и Турции возросло до более 24 тыс. человек

Обновленные данные по Турции сообщил Директорат по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций .

Там отметили, что всего в 11 турецких провинциях погибли 20 665 человек. Спасти смогли 80 088 граждан Турции. В другие провинции из региона, где произошло землетрясение, эвакуировали 92 697 пострадавших.

Также сообщают, что после стихийного бедствия произошло 1700 повторных толчков (афтершоков).

Сейчас в районе землетрясения в Турции работают 166 095 человек. Среди них есть спасатели, врачи, волонтеры и другой персонал. Для поисково-спасательных операций было привлечено 12 076 единиц техники.

Издание Al Jazeera информирует, что в Сирии в результате землетрясения погибли 3,5 тыс. человек. Сейчас многие остаются под завалами.

Ранее всемирная продовольственная программа заявила, что находится на северо-западе Сирии. которую контролируют повстанцы, оканчиваются запасы. Это произошло потому, что военное положение осложняет оказание помощи. В пятницу, 10 февраля, правительство Сирии одобрило поставки гуманитарной помощи через линию фронта. Это может ускорить поступление помощи для пострадавших.