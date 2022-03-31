Число жертв в результате попадания ракеты в здание Николаевской ОВА возросло до 20, - ГСЧС

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

"По состоянию на 13:00 31 марта после попадания вражеской ракеты в здание облгосадминистрации погибли 20 человек (спасатели из-под завалов достали 19 тел и еще 1 человек умер в реанимации). Работы продолжаются", - написали спасатели.

Напомним, что оккупанты утром 29 марта попали в дом в Николаеве, врагом разрушено здание облгосадминистрации. Под руинами Николаевской ОВА нашли погибших и раненых. "Му*аки редкостные - дождались, пока люди выйдут на работу, ударили в жилое здание", - написал глава ОГА Виталий Ким. Вчера, 30 марта, по состоянию на обед общее число погибших составило 15 человек.