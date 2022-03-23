Число жертв в результате обстрела Харьковской ОГА возросло до 24 погибших

Об этом сообщает "Общественное".



РФ обстреляла Харьковскую областную военную администрацию 2 марта. В первый день спасатели сообщили о семи погибших, позже о десяти жертвах.



Окончательной информации до сих пор нет, поскольку работы продолжаются. По состоянию на 23 марта, как сообщил представитель Главного управления ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко, количество жертв составляет 24 человека.

22 марта российские оккупанты ракетами дальнего действия обстреляли жилые дома и детсад в городе Лозовая Харьковской области.

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