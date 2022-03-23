Число жертв в результате обстрела Харьковской ОГА возросло до 24 погибших
По обновленной информации в результате обстрела Харьковской ОГА погибли 24 человека
Об этом сообщает "Общественное".
РФ обстреляла Харьковскую областную военную администрацию 2 марта. В первый день спасатели сообщили о семи погибших, позже о десяти жертвах.
Окончательной информации до сих пор нет, поскольку работы продолжаются. По состоянию на 23 марта, как сообщил представитель Главного управления ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко, количество жертв составляет 24 человека.
- 22 марта российские оккупанты ракетами дальнего действия обстреляли жилые дома и детсад в городе Лозовая Харьковской области.
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