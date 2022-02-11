Число жертв циклона "Бацирай" на Мадагаскаре возросло до 111 человек

Об этом пишет BBC.



По меньшей мере 111 жителей Мадагаскара погибли из-за циклона "Бацирай", накрывшего островную страну на прошлой неделе. Национальное агентство по стихийным бедствиям сообщает, что 87 смертей из 111 зафиксировали в юго-восточном районе Иконго.



Также многие дома были разрушены, в результате чего 30 тыс. человек проживают в приютах.

Напомним, ранее сообщалось, что циклон "Бацирай" унес жизни по меньшей мере 10 человек.

Впоследствии стало известно о 20 погибших.

9 февраля сообщили о 92 жертвах.

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