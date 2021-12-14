Число жертв торнадо в Кентукки возросло до 74 человек

Об этом сообщает Reuters .



Как сообщалось в субботу, 11 декабря, мощные торнадо в штате Кентукки повлекли за собой одни из худших разрушений в истории штата.



В понедельник, 13 декабря, губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что число погибших увеличилось до 74 и, вероятно, возрастет, поскольку 109 человек считаются пропавшими без вести.



Среди погибших по меньшей мере шесть детей.



Также смертельное торнадо полностью разрушило помещение свечной фабрики, где во время природной катастрофы находилось более 100 человек. Представитель компании сказал, что на фабрике обнаружили восемь погибших.



По словам чиновников, около 28 тыс. домов и предприятий Кентукки все еще лишены электроэнергии, а тысяча построек повреждены или разрушены.



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