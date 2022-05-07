Число жертв среди военных от обстрела россиян во время эвакуации гражданских из Азовстали возросло до трех, - Азов
6 мая во время эвакуации гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе россияне обстреляли военных, трое бойцов погибли
Об этом командование полка "Азов" сообщило в комментарии УП.
"Вчера (6 мая, – ред.) во время эвакуации гражданских с территории завода положили жизнь трое военнослужащих и шестеро получили тяжелые ранения", - говорится в сообщении.
Один боец погиб от попадания в эвакуационную машину противотанковым ракетным комплексом. Двое погибли от сбрасываемых беспилотниками бомб.
- Напомним, 6 мая российские войска из противотанкового ракетного комплекса подбили автомобиль для эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе во время режима прекращения огня.
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