Число жертв среди военных от обстрела россиян во время эвакуации гражданских из Азовстали возросло до трех, - Азов

Об этом командование полка "Азов" сообщило в комментарии УП.

"Вчера (6 мая, – ред.) во время эвакуации гражданских с территории завода положили жизнь трое военнослужащих и шестеро получили тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

Один боец погиб от попадания в эвакуационную машину противотанковым ракетным комплексом. Двое погибли от сбрасываемых беспилотниками бомб.

Напомним, 6 мая российские войска из противотанкового ракетного комплекса подбили автомобиль для эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе во время режима прекращения огня.