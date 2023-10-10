Число жертв российского удара по селу Гроза возросло до 53

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Сегодня, 10 октября, во время брифинга заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что количество убитых россиянами жителей села Гроза увеличилось до 53 человек, пропавшими без вести числятся 5 человек.

С 5 октября следователи и криминалисты круглосуточно работали над установлением личностей погибших. За это время проведено 288 ДНК-исследований.

По словам Сергея Болвинова, работа еще не завершена, экспертизы продолжаются. Все делается для того, чтобы ускорить процесс передачи тел погибших для захоронения. Сегодня следователи, работающие с родственниками, близкими, знакомыми убитых, выдали 15 тел.

"Уже пятые сутки непрерывно мы собираем останки гражданских людей, погибших от российской ракеты в селе Гроза, - отметил Сергей Болвинов. - Изуродованные тела нам приходилось собирать по частям, мы исследовали 135 останков, мы делаем это до сих пор".

В общей сложности в полицию поступило 22 заявления о без вести пропавших в селе Гроза, из них 4 сообщения не подтвердились – люди нашлись, 13 человек идентифицированы среди найденных тел. В настоящее время числятся пропавшими без вести 5 человек.

Сергей Болвинов рассказал о каждом из погибших и еще раз подтвердил, что военных, тем более военных чиновников среди погибших от удара российским "искандером" нет. Это женщины и мужчины, предприниматели, пенсионеры. Там были только гражданские люди, пришедшие помянуть своего односельчанина.

"Это самая массовая трагедия, в результате которой от одной ракеты погибло такое количество людей в Харьковской области, - подчеркнул начальник следственного управления. - На месте трагедии следователи и криминалисты изъяли остатки ракеты "Искандер-М" и мы склоняемся к версии, что российские военные цинично совершили военное преступление и убили столь большое количество гражданских жителей села Гроза".

Работа по идентификации тел продолжается. По словам начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, общее число погибших может возрасти.