Число жертв российского ракетного удара по Виннице возросло до 25
В Виннице умерла врач-невролог Наталья Фальштынская, которая была ранена в результате ракетного удара российских оккупантов
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в telegram.
"Сегодня в больнице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская. Когда прилетела ракета, она принимала пациентов в клинике "Нейромед". Без мамы остались трое детей… Светлая память", - написал Борзов.
- 14 июля оккупанты ударили ракетами по Виннице .
- 16 июля Сергей Борзов заявил, что в результате ракетных обстрелов гражданских объектов в городе погибли 24 человека, в том числе трое детей.
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