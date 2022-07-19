Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в telegram.

"Сегодня в больнице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская. Когда прилетела ракета, она принимала пациентов в клинике "Нейромед". Без мамы остались трое детей… Светлая память", - написал Борзов.

14 июля оккупанты ударили ракетами по Виннице .

16 июля Сергей Борзов заявил, что в результате ракетных обстрелов гражданских объектов в городе погибли 24 человека, в том числе трое детей.

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