Об этом он написал в телеграме.

"К сожалению, жертв ракетного удара, нанесенного оккупантами по мирным кварталам Кривого Рога позавчера, стало 13", - говорится в сообщении.

Мэр сообщил, что сегодня, в 16:50, от ожогов, несовместимых с жизнью, умер Сергей Кузьмич Гурица, 1985 года рождения.

Мужчина работал монтажником на одном из предприятий Кривого Рога, был доставлен в больницу из горящей пятиэтажки. Вилкул отметил, что все эти дни врачи боролись за жизнь пострадавшего.