Число жертв ракетного удара россиян по Кривому Рогу в ночь на 13 июня возросло до 13
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что количество погибших от российского ракетного удара по городу 13 июня выросло до 13
Об этом он написал в телеграме.
"К сожалению, жертв ракетного удара, нанесенного оккупантами по мирным кварталам Кривого Рога позавчера, стало 13", - говорится в сообщении.
Мэр сообщил, что сегодня, в 16:50, от ожогов, несовместимых с жизнью, умер Сергей Кузьмич Гурица, 1985 года рождения.
Мужчина работал монтажником на одном из предприятий Кривого Рога, был доставлен в больницу из горящей пятиэтажки. Вилкул отметил, что все эти дни врачи боролись за жизнь пострадавшего.
- Ночью, 13 июня, россияне обстреляли Кривой Рог - попали в гражданские объекты, в том числе в жилой пятиэтажный дом, многие оказались под завалами. По состоянию на 14 июня было известно о 12 погибших, этот день в городе был объявлен днем траура
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