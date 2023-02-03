Число жертв ракетного удара по Краматорску возросло до четырех
Из-под завалов разрушенного ракетой РФ жилого дома в Краматорске Донецкой области достали тело еще одной жертвы
Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.
"Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей женщины", - говорится в сообщении.
Таким образом, количество жертв от российского удара возросло до 4 человек.
- Напомним, вечером 1 февраля российские кафиры ракетным ударом разрушили жилой дом в Краматорске. По состоянию на утро 2 февраля спасатели извлекли тела 3 погибших. Травмировано 18 мирных жителей, из них 8 госпитализировали.
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