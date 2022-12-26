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Число жертв ракетного удара по дому в Кривом Роге 16 декабря возросло до пяти: в больнице скончался 51-летний мужчина

26 декабря, 2022 понедельник
13:13
война с Россией

Утром 26 декабря в больнице скончался еще один человек, пострадавший в результате российского ракетного удара по трехэтажному дому в Кривом Роге 16 декабря

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"К сожалению, до пяти возросло количество жертв подлого ракетного удара оккупантов по жилому дому 16 декабря. Сегодня в больнице от полученных при взрыве ракеты травм скончался Анатолий Александрович Калиниченко, ему был 51 год", - написал он.

"Врачи 10 дней боролись за его жизнь, сделали все, что могли. Но травмы были критичны", - добавил Вилкул.

  • Утром 16 декабря российская ракета попала в трехэтажный жилой дом в Кривом Роге. Погибла пожилая женщина, молодые супруги и их полуторагодовалый ребенок.

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