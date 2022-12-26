Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"К сожалению, до пяти возросло количество жертв подлого ракетного удара оккупантов по жилому дому 16 декабря. Сегодня в больнице от полученных при взрыве ракеты травм скончался Анатолий Александрович Калиниченко, ему был 51 год", - написал он.

"Врачи 10 дней боролись за его жизнь, сделали все, что могли. Но травмы были критичны", - добавил Вилкул.

Утром 16 декабря российская ракета попала в трехэтажный жилой дом в Кривом Роге. Погибла пожилая женщина, молодые супруги и их полуторагодовалый ребенок.

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