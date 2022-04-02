Число жертв обстрела Николаевской ОГА возросло до 36. Последней нашли секретаршу Кима
В субботу, 2 апреля, поиск погибших был прекращен
Об этом глава Николаевской ОВ сообщил в своем Телеграмм канале.
Число жертв в результате ракетного удара по зданию Николаевской облгосадминистрации возросло до 36. Тело секретарши достали в субботу, 2 апреля. Ким отметил, что это последняя жертва.
Также он добавил, что в Николаевской области с понедельника запретят местным жителям забирать брошенную или поврежденную технику врага и сдавать ее на металлолом. Ее будут использовать для нужд украинской армии. Он объявил неделю добровольной сдачи военной техники, в которой сейчас очень нуждается украинская армия для боевых операций и ремонта. О наличии военных машин следует уведомить местные власти или военных. Специальные группы будут ездить по регионам, разминировать и собирать уничтоженную и пригодную военную технику.
Кроме того, Ким анонсировал создание специальных групп для сопротивления находящимся на территории Николаевской области российским оккупационным войскам.
- Напомним, российские оккупанты обстреляли дом Николаевской ОВА утром, 20 марта, дождавшись, когда люди выйдут на работу.
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