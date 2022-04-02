Число жертв обстрела Николаевской ОГА возросло до 36. Последней нашли секретаршу Кима

Об этом глава Николаевской ОВ сообщил в своем Телеграмм канале.

Число жертв в результате ракетного удара по зданию Николаевской облгосадминистрации возросло до 36. Тело секретарши достали в субботу, 2 апреля. Ким отметил, что это последняя жертва.

Также он добавил, что в Николаевской области с понедельника запретят местным жителям забирать брошенную или поврежденную технику врага и сдавать ее на металлолом. Ее будут использовать для нужд украинской армии. Он объявил неделю добровольной сдачи военной техники, в которой сейчас очень нуждается украинская армия для боевых операций и ремонта. О наличии военных машин следует уведомить местные власти или военных. Специальные группы будут ездить по регионам, разминировать и собирать уничтоженную и пригодную военную технику.

Кроме того, Ким анонсировал создание специальных групп для сопротивления находящимся на территории Николаевской области российским оккупационным войскам.

Напомним, российские оккупанты обстреляли дом Николаевской ОВА утром, 20 марта, дождавшись, когда люди выйдут на работу.

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