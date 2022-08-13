Число жертв обстрела Краматрска возросло до трех
Оккупанты 12 августа снова обстреляли Краматорск, сразу были обнаружены 2 погибших, еще один человек скончался в больнице
Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.
"Раненая женщина после обстрела Краматорска скончалась в больнице", - отметил мэр города.
- Напомним, вчера, 12 августа, кафиры в очередной раз обстреляли Краматорск. Обстрелом повреждено по меньшей мере 20 домов, загорелся пожар в частном секторе. По оперативной информации, стало известно о двух погибших и 13 раненых гражданских.
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