Число жертв крушения судна возле Мадагаскара превысило 60
64 человека, находившиеся на борту грузового судна Francia, погибли после того, как корабль затонул у берегов Мадагаскара
Об этом сообщает Reuters .
В результате аварии у северо-восточного побережья Мадагаскара погибли по меньшей мере 64 человека.
Грузовое судно Francia, которое нелегально перевозило 138 пассажиров, потерпело крах поздно вечером в понедельник, 20 декабря.
Как сообщило в среду местное морское агентство, в настоящее время известно, что 50 человек выжили. Продолжаются поиски еще 24 пропавших без вести пассажиров.
Авария произошла из-за того, что грузовое судно было перегружено, и вода залила двигатель. Директор по морским операциям Агентства морских и речных портов Мами Рандрианаони отметил, что кораблю не было разрешено перевозить людей.
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