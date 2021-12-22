Число жертв крушения судна возле Мадагаскара превысило 60

Об этом сообщает Reuters .



В результате аварии у северо-восточного побережья Мадагаскара погибли по меньшей мере 64 человека.



Грузовое судно Francia, которое нелегально перевозило 138 пассажиров, потерпело крах поздно вечером в понедельник, 20 декабря.



Как сообщило в среду местное морское агентство, в настоящее время известно, что 50 человек выжили. Продолжаются поиски еще 24 пропавших без вести пассажиров.



Авария произошла из-за того, что грузовое судно было перегружено, и вода залила двигатель. Директор по морским операциям Агентства морских и речных портов Мами Рандрианаони отметил, что кораблю не было разрешено перевозить людей.



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