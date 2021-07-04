Число жертв катастрофы военного самолета на Филиппинах выросло до 45

Об этом сообщает DW .

По данным министерства обороны страны, среди погибших 42 военных, находившихся в самолете, а также трое гражданских, погибших на земле в результате падения воздушного судна.

Всего на борту самолета находились 96 военных, в том числе трое пилотов и пять членов экипажа. 49 военных из самолета смогли спастись, еще пятерых разыскивают. Травмы получили также еще пятеро гражданских на земле.

Транспортный самолет C-130 разбился при заходе на посадку на острове Холо. По предварительным данным, пилот сбился с посадочного курса и потерял после этого контроль над самолетом.