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Число жертв атаки РФ на Одессу 23 июля возросло до двух

27 июля, 2023 четверг
11:29
Война с Россией

В ночь на 23 июля российская армия нанесла ракетный удар по городу Одесса. Тогда погибшим считался один человек, ныне стало известно еще об одной жертве

Об этом информирует пресс-служба Одесского горсовета .

Число погибших в результате ракетной атаки на Одессу 23 июля возросло до двух. В развалинах обнаружили тело женщины.

"Тело женщины было найдено в нежилой пристройке возле разрушенного частного дома на ул. Парковой", - пишет власти и добавляет, что личность погибшей устанавливается.

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В общей сложности ранения получили 19 человек.

Разрушения претерпели Свято-Преображенский кафедральный собор, Дом учителя, жилые дома и многие другие здания.

Российские атаки РФ на Одесщину

18 июля ночью из акватории Черного моря по Одессе выпущено 6 "калибров". Все ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны . Обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован. 21 "Shahed-136" был уничтожен на подлете с моря в Одесской области.

В ночь на 19 июля российские террористы атаковали Украину ракетами и "шахедами": в Житомирской области пострадал объект инфраструктуры, в Одесской области - многоэтажки и промышленный порт, в Херсоне горел дом культуры, а в Николаевской области - объекты рекреационной инфраструктуры.

Ночью 20 июля Россия атаковала ряд юго-восточных областей Украины: в Одессе разрушено админздание, 4 пострадавших; в Николаеве произошел пожар в жилом доме, есть погибшие и по меньшей мере 19 раненых.

В ночь на 21 июля российская армия нанесла ракетный удар по Одесщине, в результате чего два человека получили ранения и было уничтожено 120 тонн агропродукции.

22 июля во время атаки по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесщины враг выпустил 7 крылатых ракет разного класса.

Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля российская армия атаковала Одессу не менее 5 видов ракет. По состоянию на утро в результате удара один человек погиб, еще 22 получили ранения. Это был пятый ночной массированный ракетный удар по Одессе и Одесской области за последние шесть дней.

Впоследствии в ОК "Юг" заявили , что во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и "Искандер-К", а также применил баллистические. "Искандер-М". В то же время подразделения ПВО уничтожили 9 из 19 воздушных целей врага - 4 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Как установили, россияне разрушили портовую инфраструктуру, по меньшей мере, 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Были изуродованы десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. Пострадали 2 памятника архитектуры.

Также во время атаки россияне разрушили Спасо-Преображенский собор, самый большой православный храм Одессы и Дом ученых. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Ночью на 24 июля российская армия совершила очередную атаку по портовой инфраструктуре Одесской области с помощью дронов-камикадзе.

Руководитель Ренийской общины Игорь Плехов рассказал , что во время ночной атаки дронами Shahed войска РФ нанесли удар по их порту. Сообщалось, что три зерновых состава были уничтожены. Были замечены около 15 "шахедов".

Взрывная волна также повредила окна построек и домов в порту "Рени". Спасатели быстро потушили пожар. Во время обстрела получили повреждения румынское судно.

В ночь на 27 июля враг нанес удар по портовой инфраструктуре Одесщины.

Россия
Одесса
ракетний удар
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