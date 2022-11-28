Число зарегистрированных беженцев из Украины в Европе достигло около 4,7 млн человек, - ООН
По данным ООН, количество зарегистрированных беженцев из Украины в Европе достигло более 4 751 070 человек. Больше всего украинцев в Польше, Германии и Чехии
Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
На портале УВКБ ООН отмечено, что число зарегистрированных беженцев из Украины в Европе достигло около 4,7 млн человек. В то же время, общее количество украинских беженцев в Европе составляет около 7,8 млн человек.
Отмечается, что самый большой прирост за последний месяц показали Германия – около 206,5 тыс., Польша – около 38,9 тыс., Франция – около 14 тыс., Румыния – 11,7 тыс. и Чехия – около 9,5 тыс.
Известно, что больше всего беженцев со статусом временной защиты в Польше – 1 млн 507,89 тыс. при том, что в страну из Украины, по данным польской пограничной службы, с начала войны прибыло 8,008 млн человек, а в обратном направлении отбыло в Украину 6,196 млн.
В то же время в Украину, по данным ООН, с 28 февраля по 22 ноября въехало (без учета данных Венгрии, РФ и Беларуси) 7,939 млн человек.
Кроме того, отдельно ООН отмечает Россию и Беларусь, украинскую границу с которыми пересекли соответственно 2 млн 852,4 тыс. и 16,71 тыс. человек. Однако после 3 октября данные по России перестали обновляться, в то время как по Беларуси они устарели.
- 1 ноября министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что вернувшиеся из Евросоюза домой украинские беженцы могут снова уехать в ЕС на зиму. Чешский министр подчеркнул, что в Европейский Союз с началом полномасштабной войны России в Украину прибыло около 4,3 млн беженцев из нашей страны. Пятая часть – уже вернулась домой.
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