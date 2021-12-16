Число заключенных журналистов в 2021 году достигло рекордного уровня, - отчет

Об этом говорится в отчете организации "Репортеры без границ" от 16 декабря, сообщает Еспресо.TV.



По состоянию на 1 декабря по меньшей мере 488 работников СМИ по всему миру были заключены из-за своей работы, в том числе 60 женщин.



Наиболее тревожная ситуация в Мьянме, Китае и Беларуси, где за решеткой находятся 212 работников медиа. Вместе с Вьетнамом и Саудовской Аравией на эти пять стран приходится 59% всех случаев арестов в мире. В частности, в Беларуси самопровозглашенный президент Александр Лукашенко предпринимает самые жесткие действия после сфальсифицированных выборов, в стране заключены 32 журналиста.



Всего в стране за пределами ЕС было арестовано около 500 работников СМИ, большинство из них временно и были впоследствии уволены.



Сейчас 65 журналистов считаются похищенными - на 2 больше, чем в прошлом. Как и в прошлом году, почти все случаи сосредоточены на трех странах Ближнего Востока: Сирии, Йемене и Ираке.



В то же время количество погибших в результате профессиональной деятельности 46 работников СМИ - самый низкий показатель с 2003 года. Согласно отчету, это снижение связано с уменьшением интенсивности конфликтов и войн в Сирии, Ираке и Йемене.



В среднем через неделю убивают одного журналиста при выполнении ими их работы. По подсчетам организации, 65% работников СМИ, убитых в 2021 году, были убиты намеренно. Самыми опасными странами с этой точки зрения являются Мексика, Афганистан, Индия и Йемен.

Напомним, в 2020 году из-за своей профессиональной деятельности были убиты 50 журналистов.

Справка: организация "Репортеры без границ" впервые опубликовала годовой доклад в 1995 году.