Число задержанных протестующих в Казахстане возросло почти до 10 тысяч

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Казахстана, передает Казинформ.



"МВД: 9 900 человек задержаны правоохранителями", - говорится в сообщении.



Также полицейские совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений в Таразе изъяли пистолет Макарова (1 ед.) и магазины без патронов, 1 бронежилет, пневматический пистолет "ТОЗ 35".

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .

Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.

Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".

10 января Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании 7939 человек.

Касим-Жомарт Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в стране.

В Алматы состоялась зачистка участков Ауэзовского, Алатаусского и Медевского районов, микрорайон "Ожет", а также жилой массив, примыкающий к Международному аэропорту Алматы.В общей сложности было задержано 1 237 человек и изъята 31 единица огнестрельного оружия.

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