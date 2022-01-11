Число задержанных протестующих в Казахстане возросло почти до 10 тысяч
По состоянию на утро 11 января в Казахстане задержали 9900 участников протестов
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Казахстана, передает Казинформ.
"МВД: 9 900 человек задержаны правоохранителями", - говорится в сообщении.
Также полицейские совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений в Таразе изъяли пистолет Макарова (1 ед.) и магазины без патронов, 1 бронежилет, пневматический пистолет "ТОЗ 35".
В Алматы состоялась зачистка участков Ауэзовского, Алатаусского и Медевского районов, микрорайон "Ожет", а также жилой массив, примыкающий к Международному аэропорту Алматы.
В общей сложности было задержано 1 237 человек и изъята 31 единица огнестрельного оружия.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
- 10 января Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании 7939 человек.
- Касим-Жомарт Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в стране.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.4
Покупка 27.4Продажа 27.64
-
EUR
Покупка 30.89Продажа 31.32
- Актуальное
- Важное