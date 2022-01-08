Число взятых под стражу гражданских в Казахстане превысило 4 тыс.
По состоянию на утро воскресенья, 8 января 2022 года, стражами порядка задержаны 4, 4 тыс. участников революционных действий
Такую статистику приводит МВД страны. Об этом со ссылкой на казахстанское агентство KazTAG передает Еспресо.TV.
"Задержаны 11 организаторов и подстрекателей. В настоящее время в отношении двух из них за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 272 (организация массовых беспорядков) УК РК избрана мера пресечения "арест", в отношении других дается правовая оценка их противоправным действиям. В целом в настоящее время в правоохранительные органы доставлено 4404 человека", - говорят в Министерстве внутренних дел Казахстана.
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7 января сообщалось о в общей сложности 2,8 тыс. задержанных, 18 погибших полицейских и около 30 задержанных участников протестов и нападений на административные здания.
Операция казахстанских силовиков продолжается.
Наиболее критичной по-прежнему остается ситуация в городе Алматы.
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