Число вкладчиков в военные облигации за неделю выросло до почти 94 тыс., - НБУ
За неделю количество вкладчиков в военные облигации среди бизнеса и населения выросло на 5 тыс., до почти 94 тыс.
Об этом сообщил Национальный банк в телеграм.
"Количество вкладчиков среди бизнеса и населения выросло с более чем 89 тыс. до почти 94 тыс.", – говорится в сообщении.
По состоянию на 20 июня общий объем их инвестиций составляет более 10,3 млрд грн, $71,4 млн и 34,5 млн евро.
По данным центробанка, самый крупный портфель военных ОВГЗ традиционно держат банки.
"В целом с начала полномасштабного нападения России Министерство финансов Украины провело 49 аукционов по продаже военных облигаций, привлекая в государственный бюджет более 80 млрд грн, около $214,8 млн и 283,4 млн евро", – отметил Нацбанк.
- Напомним, в Украине запустили первый токен, обеспеченный военными облигациями, минимальная инвестиция – 100 грн.
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