Об этом сообщил Национальный банк в телеграм.

"Количество вкладчиков среди бизнеса и населения выросло с более чем 89 тыс. до почти 94 тыс.", – говорится в сообщении.

По состоянию на 20 июня общий объем их инвестиций составляет более 10,3 млрд грн, $71,4 млн и 34,5 млн евро.

По данным центробанка, самый крупный портфель военных ОВГЗ традиционно держат банки.

"В целом с начала полномасштабного нападения России Министерство финансов Украины провело 49 аукционов по продаже военных облигаций, привлекая в государственный бюджет более 80 млрд грн, около $214,8 млн и 283,4 млн евро", – отметил Нацбанк.

Напомним, в Украине запустили первый токен, обеспеченный военными облигациями, минимальная инвестиция – 100 грн.

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