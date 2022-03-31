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Число украинских беженцев в Молдове уменьшилось до 96 тыс., - генеральный секретарь правительства

31 мартa, 2022 четверг
15:52
беженцы из Украины

С начала полномасштабной войны в Молдову прибыли 353 663 гражданина Украины. По состоянию на 31 марта поток беженцев снизился

Об этом сообщает Interfax со ссылкой на Генерального секретаря. правительства Молдавии Думитру Удреа.

"За все это время в Молдове оставалось более 100 тыс. беженцев. Сейчас это количество уменьшилось. На территории Молдовы находятся 96 243 беженца, из них 47% несовершеннолетние. Более 2 тыс. детей пошли в школы и сады. Около 50 тыс. беженцев разместились в более чем 100 центрах по всей стране, другие живут семьями", – сказал Удреа.

По его информации, более 60 тысяч украинских беженцев обеспечили автомобильным, авиационным и железнодорожным транспортом для выезда в страны Европейского Союза и Турции.

"5918 человек обратились с просьбой о предоставлении убежища. Из них более 3000 граждан Украины, остальные - граждан других государств, которые были эвакуированы из Украины", - сказал он.

От ЕС в Молдову поступила гуманитарная помощь стоимостью в семь миллионов евро, а на специальном счете Министерства финансов находится 58 миллионов леев. (Молдовский лей – официальная валюта страны, это – более 3 миллионов долларов).

Парламент Молдовы объявил чрезвычайное положение в стране из-за ситуации в Украине сроком на 60 дней с 24 февраля.

  • Напомним, 13 марта Молдова начала принимать цифровые документы в Дии.

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