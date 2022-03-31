Число украинских беженцев в Молдове уменьшилось до 96 тыс., - генеральный секретарь правительства

Об этом сообщает Interfax со ссылкой на Генерального секретаря. правительства Молдавии Думитру Удреа.



"За все это время в Молдове оставалось более 100 тыс. беженцев. Сейчас это количество уменьшилось. На территории Молдовы находятся 96 243 беженца, из них 47% несовершеннолетние. Более 2 тыс. детей пошли в школы и сады. Около 50 тыс. беженцев разместились в более чем 100 центрах по всей стране, другие живут семьями", – сказал Удреа.



По его информации, более 60 тысяч украинских беженцев обеспечили автомобильным, авиационным и железнодорожным транспортом для выезда в страны Европейского Союза и Турции.



"5918 человек обратились с просьбой о предоставлении убежища. Из них более 3000 граждан Украины, остальные - граждан других государств, которые были эвакуированы из Украины", - сказал он.



От ЕС в Молдову поступила гуманитарная помощь стоимостью в семь миллионов евро, а на специальном счете Министерства финансов находится 58 миллионов леев. (Молдовский лей – официальная валюта страны, это – более 3 миллионов долларов).



Парламент Молдовы объявил чрезвычайное положение в стране из-за ситуации в Украине сроком на 60 дней с 24 февраля.

Напомним, 13 марта Молдова начала принимать цифровые документы в Дии.