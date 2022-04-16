Число украинских беженцев в Греции превысило 20 тысяч

Об этом пишет eKathimerini со ссылкой на данные Министерства защиты граждан.



По данным полиции, за прошедшие сутки, 15 апреля, границу с Грецией пересекли 236 беженцев. Среди них было 55 несовершеннолетних.



Большинство из них (89) въехали в страну через Промахонас, северный пограничный пункт Греции с Болгарией, а 11 – через Эвзони, на границе страны с Северной Македонией.



Еще 65 человек пересекли другие сухопутные границы. 35 беженцев прилетели в международный аэропорт Афин, 26 прибыли в Салоники и 10 в другие аэропорты.

Напомним, 12 апреля мы сообщали, что Греция ускоряет проекты по разведке газа совместно с частными инвесторами, чтобы таким образом сократить свою зависимость от российских энергоносителей.

6 апреля Министерство иностранных дел Греции объявило 12 сотрудников дипломатических и консульских представительств РФ персонами нон грата.

Также Греция предложила отстроить разбомбленный россиянами роддом в Мариуполе.

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