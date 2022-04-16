Число украинских беженцев в Греции превысило 20 тысяч
По состоянию на 16 апреля, с начала полномасштабной войны в Украину, в Грецию прибыло 20 094 украинских беженцев, из них 5 754 дети
Об этом пишет eKathimerini со ссылкой на данные Министерства защиты граждан.
По данным полиции, за прошедшие сутки, 15 апреля, границу с Грецией пересекли 236 беженцев. Среди них было 55 несовершеннолетних.
Большинство из них (89) въехали в страну через Промахонас, северный пограничный пункт Греции с Болгарией, а 11 – через Эвзони, на границе страны с Северной Македонией.
Еще 65 человек пересекли другие сухопутные границы. 35 беженцев прилетели в международный аэропорт Афин, 26 прибыли в Салоники и 10 в другие аэропорты.
- Напомним, 12 апреля мы сообщали, что Греция ускоряет проекты по разведке газа совместно с частными инвесторами, чтобы таким образом сократить свою зависимость от российских энергоносителей.
- 6 апреля Министерство иностранных дел Греции объявило 12 сотрудников дипломатических и консульских представительств РФ персонами нон грата.
- Также Греция предложила отстроить разбомбленный россиянами роддом в Мариуполе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.97
Покупка 29.97Продажа 31.13
-
EUR
Покупка 32.43Продажа 33.77
- Актуальное
- Важное