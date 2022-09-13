Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко .

По состоянию на 12 сентября Россия убила еще пять человек в Донецкой области: троих в Угледаре, одного в Георгиевке и одного в Славянске. Также десять человек получили ранения.

Так, количество погибших гражданских за время полномасштабной войны возросло до 839 человек. Количество раненых – до 2089 человек.

Эти цифры не являются окончательными, поскольку невозможно установить количество пострадавших на территории Мариуполя и Волновахи.

12 сентября стало известно, что ВСУ освободили село Богородичное в Донецкой области.