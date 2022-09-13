Число убитых гражданских в Донецкой области за время полномасштабного вторжения России возросло до 839 человек
За время полномасштабного вторжения российские оккупационные войска убили в Донецкой области 839 гражданских, 2089 человек - ранены
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко .
По состоянию на 12 сентября Россия убила еще пять человек в Донецкой области: троих в Угледаре, одного в Георгиевке и одного в Славянске. Также десять человек получили ранения.
Так, количество погибших гражданских за время полномасштабной войны возросло до 839 человек. Количество раненых – до 2089 человек.
Эти цифры не являются окончательными, поскольку невозможно установить количество пострадавших на территории Мариуполя и Волновахи.
- 12 сентября стало известно, что ВСУ освободили село Богородичное в Донецкой области.
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