Число случаев COVID-штамма "Омикрон" удваивается в течение трех дней, - ВОЗ
Число случаев штамма коронавируса "Омикрон" удваивается за 1,5-3 дня в районах, где он циркулирует
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения
ВОЗ заявила, что штамм "Омикрон" был зарегистрирован в 89 странах и количество случаев удваивается за 1,5-3 дня в районах, где возможна передача инфекции.
ВОЗ предупредила, что больницы могут быть переполнены в некоторых местах.
"Госпитализация в Великобритании и Южной Африке продолжает расти, и, учитывая быстрорастущее число случаев, возможно, что многие системы здравоохранения могут быть быстро перегружены", - говорится в сообщении.
В ВОЗ отметили, что штамм распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета.
- Глава детского фонда ЮНИСЕФ Генриетта Форе заявила, что закрытие учебных заведений должно быть последней мерой в борьбе со штаммом "Омикрон".
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