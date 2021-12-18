Число случаев COVID-штамма "Омикрон" удваивается в течение трех дней, - ВОЗ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения

ВОЗ заявила, что штамм "Омикрон" был зарегистрирован в 89 странах и количество случаев удваивается за 1,5-3 дня в районах, где возможна передача инфекции.

ВОЗ предупредила, что больницы могут быть переполнены в некоторых местах.

"Госпитализация в Великобритании и Южной Африке продолжает расти, и, учитывая быстрорастущее число случаев, возможно, что многие системы здравоохранения могут быть быстро перегружены", - говорится в сообщении.

В ВОЗ отметили, что штамм распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета.

Глава детского фонда ЮНИСЕФ Генриетта Форе заявила, что закрытие учебных заведений должно быть последней мерой в борьбе со штаммом "Омикрон".