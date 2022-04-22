Число раненых в результате полномасштабного вторжения РФ детей возросло до 386, - ювенальные прокуроры

Об этом сообщил Офис генпрокурора.



"Более 594 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 22 апреля официальное число жертв-детей не изменилось - 208. Возросло количество раненых - 386", - отметили ювенальные прокуроры.



Данные не окончательные, поскольку их установление в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.



По информации ювенальных прокуроров, больше всего пострадавших детей в Киеве – 16, Донецкой области – 120, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 37, Запорожской – 25, Сумской – 17, Житомирской – 15.



В Бахмутском районе Донецкой области 20 апреля в результате российских артиллерийских обстрелов тяжелое ранение получил 16-летний подросток.



"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушено полностью", - добавили в ОГПУ.

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