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Число раненых в результате полномасштабного вторжения РФ детей возросло до 386, - ювенальные прокуроры

22 апреля, 2022 пятница
08:53
война с Россией

В результате полномасштабной войны РФ против Украины погибли 208 детей, еще 386 пострадали. Оккупанты повредили 1141 украинское учебное заведение, 99 из которых полностью уничтожили

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

"Более 594 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 22 апреля официальное число жертв-детей не изменилось - 208. Возросло количество раненых - 386", - отметили ювенальные прокуроры.

Данные не окончательные, поскольку их установление в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По информации ювенальных прокуроров, больше всего пострадавших детей в Киеве – 16, Донецкой области – 120, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 37, Запорожской – 25, Сумской – 17, Житомирской – 15.

В Бахмутском районе Донецкой области 20 апреля в результате российских артиллерийских обстрелов тяжелое ранение получил 16-летний подросток.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушено полностью", - добавили в ОГПУ.

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