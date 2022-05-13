Об этом сообщил в телеграмме Офис генпрокурора.

"Более 646 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 13 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось - 226. Возросло количество раненых - 420", - отметили ювенальные прокуроры.

Цифры не окончательные, ведь их продолжат выяснять в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше детей пострадало в Донецкой области - 139, Киевской - 116, Харьковской - 99, Черниговской - 68, Херсонской - 48, Луганской - 45, Николаевской - 44, Запорожской - 28, Сумской - 17, в Киеве - 16, Житомирской - 15.

В частности, 12 мая россияне совершили обстрел возле Добрянки Бериславского района Херсонской области и ранили 9-летнего мальчика.

Также 12 мая вблизи Карьерного Бериславского района Херсонщины они из "градов" обстреляли выезжавшую с оккупированной территории колонну гражданских автомобилей и ранили 10-летнего ребенка.

Стало известно, что 10 марта из-за обстрела Мариуполя 17-летняя девушка получила ранения.

"В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1721 учебное заведение. При этом 139 из них разрушены полностью", - добавили ювенальные прокуроры.

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