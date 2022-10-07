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Число раненых детей за время полномасштабной войны РФ против Украины возросло до более чем 789

7 октября, 2022 пятница
09:34
война с Россией

В Украине российские захватчики убили 418 детей, еще более 789 ранили с начала полномасштабного вторжения

Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"Более 1207 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 7 октября 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 418. Выросло количество раненых - более 789", - подчеркнули ювенальные прокуроры.

Данные не окончательны, ведь в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях их продолжают устанавливать.

Больше детей пострадало в Донецкой области - 405, Харьковской - 252, Киевской - 116, Николаевской - 75, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Запорожской - 50, Днепропетровской - 30.

В результате российских обстрелов Заречного Лиманского района Донецкой области ранения получил 14-летний парень.

В Запорожье 6 октября оккупанты накрыли огнем жилой квартал и травмировали 3-летнего мальчика.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2608 учебных заведений. Из них 313 разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.

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